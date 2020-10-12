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استشاري يقدم لمتابعيه «خلطة ذهبية» للحفاظ على سلامة القلب..تعرف عليها

استشاري يقدم لمتابعيه «خلطة ذهبية» للحفاظ على سلامة القلب..تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير

وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشراييننصيحة لمن يرغب بالحفاظ على سلامة قلبه من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال “النمر” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، إن أحد المتابعين طلب منه خلطة من النصائح التي يداوم عليها للحفاظ على سلامة قلبه ووقايته، حيث قال له: “خلطة صحة القلب =٣٠ دقيقة يوميا رياضة + الإكثار من الخضروات الفواكه + تقليل الملح + عدم السمنة + مراقبة السكر والضغط والكلسترول + عدم التدخين + عدم شرب الخمر + الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفيات في العالم، وهي تحصد سنويا أرواح الناس أكثر من سواها من الأمراض.

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