تنبيه هام من «أمن الطرق» بشأن مواعيد دخول المعتمرين المصرّح لهم عبر «اعتمرنا»

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أكد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد عبدالعزيز الحماد على الإلتزام الصارم بمواعيد دخول كل معتمر حسب تصريحه المحدد بوقت معين.

وبحسب “الرياض”، قال “الحماد” إنه لابد أن ينتبه المعتمر أن التصاريح الصادرة من تطبيق اعتمرنا ، لها وقت محدد لدخول المسجد الحرام ، ولن يسمح بالتوجه للعاصمة المقدسة إلا في الوقت المحدد ، حيث لا يمكن أن يسبق المعتمر وقته المحدد ، كأن يأتي بيوم قبله ، وفي هذه الحالة سوف يعاد ولايمكن من الدخول إلا في الوقت المحدد له .

وشدد قائد أمن الطرق على انه أنه لن يسمح بدخول المعتمرين للعاصمة المقدسة بدون تصريح لأداء العمرة .

وتابع، من يرغب العمرة لابد أن يحصل على تصريح من تطبيق “اعتمرنا” غير ذلك لن يسمح بمرور أي شخص قاصد العمرة دون أن يكون معه تصريح ، وسوف يتم التأكد من التصريح بمطابقته مع تطبيق اعتمرنا ومع هويته، كما لن يسمح بدخول المعتمر في غير الوقت المحدد له ، حتى وإن كان لديه تصريح .