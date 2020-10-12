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التجارة تُشهّر بمنشأة تجارية عرضت مكسرات فاسدة تحتوي على «ديدان»

التجارة تُشهّر بمنشأة تجارية عرضت مكسرات فاسدة تحتوي على «ديدان»
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تواصل – واس: 

شهرت وزارة التجارة بفرع مؤسسة تجارية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم ومالك المنشأة التي تختص في تجارة المكسرات والحلويات والقهوة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض مكسرات فاسدة غير صالحة للاستهلاك للبيع وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية ،ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بلاغاً ورد إليها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” وبالوقوف على مقر المنشأة ضبطت الوزارة 14 كيلو غرام من المكسرات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث اتضح وجود ديدان داخل الكمية المعروضة، وبناء عليه صودرت وإتلافها وإحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    السلام عليكم واذا احد استغل صورة البطاقة واستخرج بها سجل ما ذنت صاحب البطاقة وهو لايعلم يتطلب ان يكون الية تتضمن من وجود صاحب الشان امام الموظف من حضوره ان يوقع ببصمته وليس بتوقيعه لتضييق الفجوة وشكرا

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