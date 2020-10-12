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منظمة الصحة العالمية تحدد موعد التوصل للقاح «فيروس كورونا»

منظمة الصحة العالمية تحدد موعد التوصل للقاح «فيروس كورونا»
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تواصل – وكالات

توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس أن يكون اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد جاهزًا أواخر العام الجاري أو مطلع العام القادم.

وشدد “جيبريسوس” خلال قمة إفريقيا التي تنظمها صحيفة فايننشال تايمز عبر الإنترنت اليوم، على أهمية استخدام أساليب الوقاية اللازمة، وعلى اتباع الإجراءات الصحية الموصي بها للتغلب على هذه الجائحة.

وأكد على أن تجاهل هذه الإجراءات، يساهم في بقاء فيروس كورونا لوقت طويل معنا.

وأفادت المنظمة بأنها تقوم بدراسة 9 لقاحات موجودة لديها، وفي انتظار لقاحات أخرى.

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