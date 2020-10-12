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شاهد … الطفلة «حنين» تختم كتاب الله بعمر 6 سنوات ووالدتها تروي قصتها لـ«مكنون»

شاهد … الطفلة «حنين» تختم كتاب الله بعمر 6 سنوات ووالدتها تروي قصتها لـ«مكنون»
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تواصل – فريق التحرير

مصداقًا لقوله تعالى: “وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ”، ختمت طفلة بعمر 6 سنوات كتاب الله حفظًا ومراجعة، موجهة رسالة بتيسير حفظ القرآن للجميع مع الإصرار والمتابعة، حيث كشفت والدتها كيف استغلت فترة الحجر المنزلي في تكثيف تلاوة وحفظ القرآن.

وفي مقطع فيديو نشرته جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، قالت والدة الطفلة حنين محمد إنها بدأت مع ابنتها وهي في عمر سنتين ونصف بتلاوة السور القصار من المصحف الشريف، وعندما بلغت 3 سنوات بدأت معها الحفظ الفعلي للقرآن الكريم.

وتابعت والدة حنين أن ابنتها بدأت مسيرتها في حفظ كتاب الله من مدرسة هيلة النسائية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية مكنون الخيرية، حيث كانت تحفظ يوميًا نصف وجه او وجه حسب مقدرتها.

وأشارت والدة “حنين” إلى انها استثمرت فترة الحجر المنزلي بشكل كبير في حفظ ومراجعة القرآن الكريم، حيث بدأت تقريبًا من سورة يونس حتى أتمّت حفظ كتاب الله تعالى كاملًا بالإضافة إلى بداية تعلمها للغة الإنجليزية.

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