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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف عبر «تمهير».. الشروط ورابط التقديم

«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف عبر «تمهير».. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر عدة وظائف تدريبية في فرعي “جدة والرياض” تابعة لبرنامج تمهير لخريجي القانون.

ومن ضمن شروط التقديم على  الوظائف:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.
  • ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم
  • ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً

– وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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