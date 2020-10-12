«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف عبر «تمهير».. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر عدة وظائف تدريبية في فرعي “جدة والرياض” تابعة لبرنامج تمهير لخريجي القانون.

ومن ضمن شروط التقديم على الوظائف:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.

ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم

ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً

– وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).