«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف عبر «تمهير».. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر عدة وظائف تدريبية في فرعي “جدة والرياض” تابعة لبرنامج تمهير لخريجي القانون.
ومن ضمن شروط التقديم على الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.
- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً
– وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).