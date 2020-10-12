محلات ذهب تُحصّل «القيمة المضافة» عبر «فواتير يدوية» .. و«الزكاة والدخل» تُعلّق

تواصل – فريق التحرير

استفسر مواطن عن أحقية محلات الذهب في استخدام الفواتير الورقية التي يتم إملاءها يدويًا، حيث وجه استفساره للهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة، متخوفًا من حدوث تلاعب بالفواتير الخاصة بالذهب وضريبة القيمة المضافة.

ورد حساب العناية بالعملاء الخاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل على استفسار المواطن بقوله: “عزيزي العميل، يُسمح باستخدام الفواتير اليدوية بشرط توفر المتطلبات المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية، ويقصد بالفواتير اليدوية الفواتير المطبوعة والتي يدون فيها يدويًا بيان السلع المباعة وقيمتها والضريبة المستحقة عليها”.

وكانت “الزكاة والدخل” قد نوهت سابقًا أنه يتم إدراج بعض البيانات في الفواتير اليدوية لضمان صحتها ومنها الفروع وأرقام السجلات التجارية في الصفحة التالية للشهادة، وفي حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة.