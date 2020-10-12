توقعات طقس الغد.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئيا على شرق وشمال المملكة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة 42 درجة كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها أقل درجة حرارة بـ 13 درجة مئوية.