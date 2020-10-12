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شاهد ..«المنيع» يوضح حكم من يستهين ويحلف بغير الله

شاهد ..«المنيع» يوضح حكم من يستهين ويحلف بغير الله
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تواصل – فريق التحرير

أوضح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء حكم الحلف بالنبي -ﷺ- والكعبة وغيرها وذلك عبر لقاء له بقناة السعودية.

وقال “المنيع” ببرنامج فتاوى إن الأدعية كافة التي تكون بغير الله فهي باب من أبواب الشرك بالله، مُذكّرًا بنهي النبي بقوله: “من حلف بغير الله فقد أشرك” وفي رواية “فقد كفر”.

وتابع، “المنيع”، ولقد شنّع الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود بهذا الفعل وقال: “لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغير الله ولو صادقًا”، فإن الحلف بغير الله يعتبر كفر، غير إن مجموعة من أهل العلم ذكروا أن هذا يعتبر كفر دون كفر ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لكنه في الواقع من أعظم المعاصي، ولهذا ينبغي لإخواننا الذين يستهينون بالحلف بغير الله ان يتوبوا إلى الله عن ذلك .

 

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