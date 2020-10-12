الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«حساب المواطن»: ثلاثة إجراءات لحل مشكلة «عدم الأهلية»

«حساب المواطن»: ثلاثة إجراءات لحل مشكلة «عدم الأهلية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة وتقديم اعتراض لحل مشكلة عدم الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على شكوى مستفيد ورد فيها: “ما هي الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية؟.

إجراءات حل مشكلة عدم الأهلية:

وأكد برنامج حساب المواطن على أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحل مشكلة عدم الأهلية على النحو التالي:

  • تحديث البيانات.
  • تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية.
  • تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

شروط الأهلية والاستحقاق:

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن شروط الأهلية والاستحقاق حيث يُشترط أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية”.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

 

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة الـ35 من الدعم

«حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة الـ35 من الدعم

«حساب المواطن» يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

«حساب المواطن» يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة شهر «أكتوبر»

«حساب المواطن» يعلن موعد إيداع دفعة شهر «أكتوبر»

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أكتوبر

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أكتوبر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>