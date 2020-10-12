«حساب المواطن»: ثلاثة إجراءات لحل مشكلة «عدم الأهلية»

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة وتقديم اعتراض لحل مشكلة عدم الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على شكوى مستفيد ورد فيها: “ما هي الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية؟.

إجراءات حل مشكلة عدم الأهلية:

وأكد برنامج حساب المواطن على أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحل مشكلة عدم الأهلية على النحو التالي:

تحديث البيانات.

تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية.

تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

شروط الأهلية والاستحقاق:

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن شروط الأهلية والاستحقاق حيث يُشترط أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية”.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.