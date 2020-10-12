مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار على محطة حافلات في روسيا

تواصل – وكالات:

أعلنت أجهزة الأمن في مقاطعة “نيجني نوفجورود” الروسية، مساء اليوم الاثنين، مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار من قبل مسلح مجهول على محطة للحافلات.

وذكرت مصادر أمنية أن رجلاً مجهولاً أطلق النار على محطة قرب مدينة بور في مقاطعة “نيجني نوفجورود” الروسية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، مضيفة أن الجرحى في حالات متوسطة الخطورة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم نفذ خلال وقوف حافلة في المحطة، بينما أكدت إدارة وزارة الداخلية فى مقاطعة نيجني نوفجورود وقوع الحادث.

وأوضحت وسائل إعلام استنادا إلى شهود عيان أن منفذ الهجوم شاب في الـ18 من عمره تقريباً، وكان يحمل بندقية وحقيبة وتمكن من الفرار إلى الغابات المحيطة، وبدأت الشرطة البحث عنه.