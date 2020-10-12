إقامة المزاد الـ13 لتصفية تركة «صالح الراجحي» في 24 أكتوبر

تواصل – الرياض:

أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، عن إقامة المزاد الـ13 من مزادات التركة العقارية يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020، في فندق برج رافال.

وأوضحت شركة إتقان العقارية، الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، أنه سيتم طرح 3 عقارات في مدينة الرياض، يبلغ إجمالي مساحاتها أكثر من 947 ألف متر مربع.

وتشمل العقارات أرضاً خاماً رقم 6 حي بدر بمساحة تبلغ 771,1 ألف متر مربع، وتقع في حي بدر جنوب الرياض بالقرب من حي عكاظ والشفا.

كما تشمل أرض العزيزية مول والمعارض بمساحة تبلغ 114 ألف متر مربع، وتقع في الشريط التجاري لمدينة الرياض على طريقي الملك فهد والعليا بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي، وأرض البرج بمساحة تبلغ 62 ألف متر مربع، وتقع في الشريط التجاري شمال وزارة الشؤون البلدية والقروية على طريق الملك فهد وشارع العليا العام.