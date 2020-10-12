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«الشورى» يوافق على مشروع نظام «صندوق التنمية العقارية»

«الشورى» يوافق على مشروع نظام «صندوق التنمية العقارية»
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تواصل – فريق التحرير :

وافق مجلس الشورى ، اليوم الاثنين، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، خلال الجلسة العادية الـ61 للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

وذكر المجلس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تمت الموافقة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.

من جهة أخرى، دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس)، والبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن.

وحث المجلس «المواصفات» على التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية وإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.

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