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تسريبات جديدة عن الأسعار المتوقعة لهاتف «آيفون 12» القادم

تسريبات جديدة عن الأسعار المتوقعة لهاتف «آيفون 12» القادم
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تواصل – وكالات :

ينتظر كل عشاق هواتف “آيفون” إعلان شركة “أبل” الأمريكية عن سلسلة هواتف “آيفون 12” الجديدة، غدا الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن تكشف “أبل” عن 4 هواتف دفعة واحدة، وهي “آيفون 12 ميني” و”آيفون 12″ و”آيفون 12 برو” و”آيفون 12 برو ماكس”.

وكشفت تسريبات صحفية، نشرها موقع “تايمز نيوز ناو” عن قائمة أسعار هواتف “آيفون 12” المرتقبة ، بحسب سبوتنيك .

وجاءت قائمة أسعار هواتف “آيفون 12” على النحو التالي:

– آيفون 12 ميني: 699 دولار أمريكي (خيارات الألوان: أبيض – أحمر – أسود – أزرق – أخضر).

– آيفون 12: 799 دولار أمريكي (خيارات الألوان: أبيض – أحمر – أسود – أزرق – أخضر).

– آيفون 12 برو: 999 دولار أمريكي (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

– آيفون 12 برو ماكس: 1099 دولار أمريكي (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

ومن المتوقع أن تفتح “آبل” باب طلبات الشراء المسبقة بدءا من يوم 16 أكتوبر الجاري وحتى 14 نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرحه رسميا في الأسواق العالمية.

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