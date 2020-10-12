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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني
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تواصل – واس :

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، وذلك في الفترة المسائية اعتباراً من الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ.

وقدم عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على موافقته على افتتاح القسم، مبيناً أن هذا التخصص سيشهد إقبالاً من الراغبين في إكمال دراساتهم.

من جانبه أوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي أن مدة الدراسة والتدريب سنتين ونصف في تخصص الأمن السيبراني بالفترة المسائية فقط، مبيناً أن تخصص الأمن السيبراني سيكون ضمن برنامج البكالوريوس بالكلية التي تنفذ في الفترة المسائية، إضافة إلى ثلاثة تخصصات هي الاتصالات والشبكات و البرمجيات، حيث سيبدأ تخصص الأمن السيبراني من الفصل القادم – بإذن الله -.

يذكر أن الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية المستخدمة لمنع الاستخدام غير المصرح به، وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من الأخطار في الفضاء السيبراني.

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