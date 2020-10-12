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من بينها اللحوم المصنعة.. 8 أطعمة تعجل بالشيخوخة

من بينها اللحوم المصنعة.. 8 أطعمة تعجل بالشيخوخة
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تواصل – وكالات :

كشف مختصون عن قائمة بالأطعمة التي تسرع شيخوخة الجسم ، وأشاروا إلى أن استهلاك السكر يمكن أن يضر بالدهون والبروتينات في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان مرونة الجلد.

وتحتوي الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية المقلية والسمن النباتي والأطعمة المعلبة على دهون متحولة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأوعية الدموية. علاوة على ذلك، فهي تبطئ تدفق الدم في الجلد ، بحسب سبوتنيك .

ويمكن أن تسبب القهوة واللحوم المصنعة، بما في ذلك النقانق، والملح، الجفاف الذي يمكن أن يسبب شيخوخة الجلد.

كما يؤدي تناول البطاطس المقلية إلى تلف خلايا الجلد، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الخضروات الجذرية على كمية كبيرة من السكر.

ويؤثر الطعام الحار على الدورة الدموية. يوسع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تغيرات الجلد المرتبطة بالعمر، كما أن تناول اللحوم على الفحم يجعل الجلد يتقدم في العمر.

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