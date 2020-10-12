5 نصائح للحفاظ على صحة «رئتيك»

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يهدد تلف المسالك الهوائية، قدرة الرئتين على العمل بشكل صحيح ويؤدي إلى أمراض الرئة.

ويشير مصطلح مرض الرئة إلى العديد من الاضطرابات التي تصيب الرئتين، بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي وانتفاخ الرئة والتليف الكيسي والسل وسرطان الرئة ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، كما يمكن أن تؤدي بعض أمراض الرئة إلى فشل الجهاز التنفسي.

وفيما يلي 5 طرق بسيطة للحفاظ على رئتيك قوية وصحية:

الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي

يحتوي دخان السجائر على آلاف المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تضر بجسمك، ويُعتقد أن التدخين هو السبب الرئيس لأمراض الرئة الخطيرة مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وإذا كنت لا تدخن، فتجنب التعرض للتدخين السلبي لحماية رئتيك من التلف المحتمل.

تجنب التعرض للملوثات

يمكن للعديد من الملوثات الموجودة في الهواء أن تسبب تلفا لرئتيك ولصحتك العامة، فعلى سبيل المثال، تنبعث من العطور الاصطناعية المستخدمة في العديد من منتجات الغسيل ومعطرات الجو مواد كيميائية سامة، تؤثر بشكل سلبي علي رئتيك، ولهذا يجب عليك تجنبها واستبدالها بمواد أكثر أمانا.

تمارين التنفس العميق

إن نقص الأكسجين يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لمشاكل الرئة أو حتى أمراض القلب، ويمكن أن تساعد ممارسة تمارين التنفس العميق المنتظمة على تقوية رئتيك، وكذلك التخلص من السموم التي تراكمت في ذلك العضو الهام للغاية.

تناول الأطعمة الصحيحة

تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على المزيج الصحيح من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والبروتين وحمض الفوليك والكربوهيدرات المعقدة، فهذه العناصر الغذائية ضرورية لقيام الرئة بوظيفتها بشكل صحي، ولتطهيرها من السموم، كذلك، قلل من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة والدهون المشبعة.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين الرياضية على تعزيز قدرة الرئة، والتي بدورها تحافظ على تزويد قلبك وعضلاتك بالأكسجين، ومن أعراض مشاكل الرئة ضيق التنفس، والألم عند التنفس، والدوخة والخمول، والسعال المستمر.