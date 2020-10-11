«منصة أبشر» توضح آلية التعامل مع فقدان كلمة السر

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت منصة أبشر مع العديد من الأسئلة التي وردت إليها بشأن فقدان كلمة المرور للدخول على المنصة، ومدى إمكانية توقيع غرامة تأخير على انتهاء الإقامة لابن المواطنة.

وأوضحت منصة أبشر أن ظهور ملاحظة كلمة المرور خطأ أثناء الدخول على الحساب، يتطلب اختيار “نسيت كلمة المرور” من الصفحة الرئيسية للمنصة، ومن ثم إنشاء كلمة مرور جديدة، وكذلك تسجيل الدخول مجددًا للمنصة باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الجديدة.

وأشارت إلى أن تجديد استمارة المركبة يتطلب سداد المخالفات المرورية في حال وجودها.

وبينت أن توثيق رقم جديد في حساب “أبشر” يحتاج إلى تحديث رقم الجوال الجديد، من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة، مبينةً أنه لمعرفة مواقع تلك الأجهزة يُرجى اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل الصفحة الرئيسية للمنصة.