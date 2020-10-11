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«العنف الأسري» يتفاعل مع صورة لأب يُعلم طفله وبجواره عصا خشبية

«العنف الأسري» يتفاعل مع صورة لأب يُعلم طفله وبجواره عصا خشبية
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع صورة متداولة على تويتر تظهر أب يُعلم طفله وبجواره عصا خشبية.

وعلق ناشر الصور عليها بقوله “من أساليب الوالد في الدراسة إنه يضع عصا خشبية جانبه ويجعل طفله يحصل على الدرجة كاملة من الخوف وليس من الذكاء أو حباً في الدراسة والتعليم”.

وظهر خلال الصور أيضا الشقيق الأصغر للطفل الذي يتلقى التعليم من والده، ويبدو عليه الخوف والهلع من العصا التي يضعها الوالد أمامه لتعليم شقيقه الأكبر.
وأبدى مركز العنف الأسري،التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اهتمامًا بالواقعة، موضحًا أنه سيتم التحقق من صحتها واتخاذ اللازم.

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