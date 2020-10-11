الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«متحدث الصحة» يوجه نصائح مهمة للمتعافين من كورونا (فيديو)

«متحدث الصحة» يوجه نصائح مهمة للمتعافين من كورونا (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

وجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، نصائح مهمة للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضح في مقطع فيديو على حساب وزارة الصحة الرسمي على “تويتر”، أنه لا يوجد حاجة لإجراء فحص مخبري بعد مرور 3 أيام دون أعراض.

وأشار إلى أن نسبة قليلة من المتعافين قد تظهر نتائجهم إيجابية، وذلك نتيجة وجود بقايا غير نشطة للفيروس.

وشدد على ضرورة اتباع المتعافين للإجراءات الاحترازية مثل الحفاظ على التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتطهير اليدين بصفة مستمرة.

وأكد أن التعافي ليس بالضرورة أن يشمل تكوين أجسام مضادة للفيروس، كما أنها قد تكون غير كافية لصده من جديد.

وأشار إلى أنه لا يمكن معرفة مدة الحماية التي يمكن أن توفرها الأجسام المضادة التي أنتجها الجسم خلال مرحلة التعافي، ولذلك فإن التقيد بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم.

مواد ذات صلة

«الصحة» تنصح هؤلاء بتأجيل «العمرة» في الوقت الراهن

«الصحة» تنصح هؤلاء بتأجيل «العمرة» في الوقت الراهن

هل أخذ تطعيم «الإنفلونزا الموسمية »كل عام يضعف المناعة؟ «الصحة» تجيب

هل أخذ تطعيم «الإنفلونزا الموسمية »كل عام يضعف المناعة؟ «الصحة» تجيب

متحدث «الصحة»: انخفاض بنسبة 12% لحالات كورونا الحرجة في المملكة (فيديو)

متحدث «الصحة»: انخفاض بنسبة 12% لحالات كورونا الحرجة في المملكة (فيديو)

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 323 إصابة جديدة و593 حالة تعافي و25 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 323 إصابة جديدة و593 حالة تعافي و25 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>