«متحدث الصحة» يوجه نصائح مهمة للمتعافين من كورونا (فيديو)

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وجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، نصائح مهمة للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضح في مقطع فيديو على حساب وزارة الصحة الرسمي على “تويتر”، أنه لا يوجد حاجة لإجراء فحص مخبري بعد مرور 3 أيام دون أعراض.

وأشار إلى أن نسبة قليلة من المتعافين قد تظهر نتائجهم إيجابية، وذلك نتيجة وجود بقايا غير نشطة للفيروس.

وشدد على ضرورة اتباع المتعافين للإجراءات الاحترازية مثل الحفاظ على التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتطهير اليدين بصفة مستمرة.

وأكد أن التعافي ليس بالضرورة أن يشمل تكوين أجسام مضادة للفيروس، كما أنها قد تكون غير كافية لصده من جديد.

وأشار إلى أنه لا يمكن معرفة مدة الحماية التي يمكن أن توفرها الأجسام المضادة التي أنتجها الجسم خلال مرحلة التعافي، ولذلك فإن التقيد بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم.