جفاف العين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الصحة مع وسم “اليوم العالمي للإبصار”، حيث أكدت أن جفاف العين يعد من أكثر مشاكل العيون شيوعًا.

وأوضحت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حساب “عش بصحة”، أنمن أسباب جفاف العين ما يلي:

• إصابة الغدة الدمعية

• تقدم العمر

• عمليات الليزر (مؤقتا)

أما أعراض جفاف العين فتتمثل فميا يلي:

– حرقة في العين

– احمرار العين

– صعوبة الرؤية

وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق العلاج في الحالات البسيطة فتتم من خلال استخدام قطرات مرطبة للعين، أما إذا زادت مدة هذه الأعراض فيجب مراجعة الطبيب.