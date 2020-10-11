«المرور» يحدد غرامة زيادة الركاب عن العدد المحدد في رخصة السير

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شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التزام قائدي المركبات بعدد الركاب الوارد في رخصة السير، مؤكدة أن زيادة الركاب عن العدد المحدد في الرخصة يعد مخالفة تستوجب العقوبة.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية، وعقوبتها الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.