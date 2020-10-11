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جامعة «أم القرى» تطلق خدمة جديدة تزامناً مع إجراء الاختبارات.. تعرف عليها

جامعة «أم القرى» تطلق خدمة جديدة تزامناً مع إجراء الاختبارات.. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى اليوم، خدمة الحجز الإليكتروني لقاعات الاختبارات، وذلك لتمكين أعضاء هيئة التدريس من حجز القاعات الدراسية المناسبة لإجراء الاختبارات الحضورية للطلاب والطالبات وفق أعدادهم وتوفر الاشتراطات الصحية اللازمة لهم.

وتمكِّن الخدمة عضو هيئة التدريس من اختيار المقررات والشُّعَب التي يتطلب إجراؤها حضور الطلاب ، وتتيح له تحديد التاريخ والوقت والقاعات بناءً على الشواغر منها والمناسب لعدد الطلاب، حرصًا على توفر الاشتراطات الصحية اللازمة وتحقيق التباعد الجسدي في ظل الظروف الراهنة.

كما تُظهر الخدمة عبر البوابة الأكاديمية مواعيد وتفاصيل الاختبارات للطلاب، وتوفر تقارير إحصائية دورية عن أعداد الطلاب أو الطالبات المفترض وجودهم في المقر والقاعة المعدَّة لذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الحشود داخل مقارّ الجامعة، والتحقُّق من عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية في كل منها.

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