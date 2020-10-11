الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شاهد..القبض على وافد بحوزته آلاف شرائح الاتصالات وأوراق تحمل بصمات أشخاص مجهولين

شاهد..القبض على وافد بحوزته آلاف شرائح الاتصالات وأوراق تحمل بصمات أشخاص مجهولين
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات المختصة في شرطة الرياض من القبض على وافد من الجنسية المصرية يعمل مندوب لأحد شركات الاتصالات.

وأوضحت شرطة الرياض، في بيان لها، أنه ضُبط بحوزته عدد 2509 شريحة لشركات محلية مختلفة، ومبلغ 22134 ريال.

كما تم ضبط عدد 3 أجهزة سحب بطاقات شحن وجهاز لابتوب و3 أختام تحمل أسماء مؤسسات تجارية، كما ضبط معه عدد كبير من الأوراق التي تحمل بصمات لأشخاص غير معروفين، وتم اتخاذ اللازم وفقا للنظام وإشعار النيابة العامة بذلك.

مواد ذات صلة

«سكني» يكشف أعداد الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالرياض

«سكني» يكشف أعداد الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالرياض

شاهد..القبض على مواطن حطم «صرافتين» وزجاج عدة سيارات بـ«تلال الرياض»

شاهد..القبض على مواطن حطم «صرافتين» وزجاج عدة سيارات بـ«تلال الرياض»

أحدهما كان في حالة «سُكر».. القبض على يمنيين سرقا محفظة مسن بالرياض

أحدهما كان في حالة «سُكر».. القبض على يمنيين سرقا محفظة مسن بالرياض

جراحة نادرة.. فريق طبي يستئصل ورم سرطاني من أسفل قدم مريضة بالرياض

جراحة نادرة.. فريق طبي يستئصل ورم سرطاني من أسفل قدم مريضة بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>