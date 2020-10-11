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بنية تحتية متكاملة.. «سدايا» تطلق الهوية الرَّسمية للسحابة الحكومية «ديم»

بنية تحتية متكاملة.. «سدايا» تطلق الهوية الرَّسمية للسحابة الحكومية «ديم»
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تواصل – واس:

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”, الهوية الرسمية للسحابة الحكومية “ديم” والمستضافة في مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي لسدايا، وذلك في ظل التطور السريع الذي تشهده المملكة نحو التحول الرقمي.

وتُعد “ديم” السحابة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأحد الحلول التقنية والابتكارية التي تقدمها سدايا للجهات الحكومية لدعمها نحو التحوّل الرقمي، بما يتواكب مع تطلعات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتوفر منصة “ديم” بنية تحتية متكاملة مبنية على أحدث التقنيات التي تضمن الأمان العالي للبيانات الحكومية، وتُسهم في خفض الإنفاق الحكومي على إدارة وحماية وتشغيل وصيانة البُنى التحتية، كما تهدف ديم إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية لدعم جهودها في زيادة كفاءة التشغيل لهذه المراكز.

وجرى حتى اليوم دمج واستضافة أكثر من 109 مراكز بيانات حكومي في السحابة الحكومية، كما طُوِّر أكثر من 32 خدمة سحابية مقدمة للجهات الحكومية؛ تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من إدارة أصولها التقنية بسلاسة ما يمكنها من القيام بأعمالها وتقديم خدماتها للمستفيدين.

وتواكب “سدايا” هذا التوجه من خلال دعمها البرامج الوطنية المسهِمة في تحوّل المملكة إلى اقتصاد رائد بين الاقتصادات القائمة على البيانات، كما تعمل “سدايا” على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي ستسهم في تمكين القطاعات والبرامج الوطنية الحكومية الخاصة نحو تحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030، وذلك مع تصاعد الاهتمام العالمي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتحرص “سدايا” على رفع مستويات الوعي لدى فئات المجتمع بأهمية الدور الذي تلعبه البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل زاهر، وتعريف النشء بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيزهم للانضمام للقطاع والمسهمة في تقديم حلول ابتكارية يجري توظيفها في جميع مناحي الحياة للارتقاء بجودتها وتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز من مكانة وسمعة المملكة ضمن الاقتصادات الرقمية الرائدة.

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