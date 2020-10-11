هل سنرى «طائرات بدون طيار » تنقل الطرود قريباً في المملكة؟.. «البريد» يوضح

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كشف نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية في البريد السعودي، عبد العزيز الفوزان، عن إمكانية استخدام الطائرات “الدرون” في توصيل الطرود.

وأوضح “الفوزان” خلال حديثه لقناة “الإخبارية” أن هناك خططاً لبدء استخدام الطائرة الدرون في توصيل الطرود.

وأكد أن استخدام الدرون في توصيل الطرود يحتاج إلى بيئة آمنة وكاملة لاستخدام تلك التقنية في المملكة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد تقنيات متطورة في البريد، مثل محطات الطرود التي تسمح لأي شخص يحمل كودا معينا بالذهاب إلى المواقع الخاصة بالمحطات للحصول على الطرود.