لحظة انفجار «جوال» في وجه صاحب محل بتبوك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة انفجار جوال في وجه صاحب محل لصيانة الجوالات بمدينة تبوك، وكاد أن يتسبب في اندلاع حريق داخل المحل.

وأظهر المقطع الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة، صاحب المحل أثناء إجراء صيانة لجوال أحد الزبائن، حيث انفجر الهاتف بوجهه وتسبب في اشتعال حريق محدود.

وعلى الفور سارع صاحب المحل إلى إخماد النار التي تسبب بها الانفجار أسفل الطاولة التي كان يعمل عليها.