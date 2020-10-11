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«حرس الحدود» ينقذ 776 شخصاً ويحبط تهريب 16 طناً من الحشيش خلال عام

«حرس الحدود» ينقذ 776 شخصاً ويحبط تهريب 16 طناً من الحشيش خلال عام
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار تنفيذ المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمراراً في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ براً وبحراً، تمكن رجال حرس الحدود من إنقاذ 776 شخصاً من جنسيات مختلفة.
وأوضح القريني أن حرس الحدود -ضمن مهامه ف حماية أمن الحدود براً وبحراً من شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف أمن ومقدرات المملكة، وتمتهن تهريب الأشخاص والمواد المخدّرة و الأسلحة- تمكّن -بفضل الله- خلال العام 1441هـ من إحباط محاولات تهريب (16,650) طناً من مادة الحشيش المخدر، و(685) طناً من مادة القات المخدر، و(1360647) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدرة، إضافة إلى (2183) قطعة سلاح مختلفة، و(789368) قطعة من الذخيرة المتنوعة، و(63) قطعة من المواد المتفجرة، والقبض على (5376) شخصاً تورطوا في تهريبها بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة.
وبيّن أن رجال حرس الحدود تمكّنوا -بتوفيق الله- من إحباط محاولات تسلل (48,505) أشخاص حاولوا الدخول والخروج من أراضي المملكة بطريقة غير نظامية، مما حتم التعامل معهم حسب ما يقتضيه نظام أمن الحدود ، حيث بلغت حالات التسلل للداخل (44,912) حالة، بينما بلغت حالات التسلل للخارج (3,593) حالة، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال جميع الإجراءات النظامية حيال الأشخاص بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.
وأكد المقدم القريني أن رجال حرس الحدود ـ بعون الله وتوفيقه ـ مستمرون بكل عزم وحزم في حماية أمن حدود المملكة من كل محاولة تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.

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