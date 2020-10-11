مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها أكثر من 11.7 مليار ريال

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 100.71 نقطة ليقفل عند مستوى 8513.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، وأنعام القابضة، ومعدنية، وبحر العرب، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بروج للتأمين، والأهلية، والكثيري، واتحاد الخليج، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.61%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وكهرباء السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ومعدنية، والراجحي، والبحري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 206.33 نقطة ليقفل عند مستوى 14794.62 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 860 ألف سهم تقاسمتها 1648 صفقة.