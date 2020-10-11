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لأصحاب الهواتف مُنخفضة التكلفة.. «جوجل» تطلق تحديثاً جديداً لنظام التشغيل «أندرويد»

لأصحاب الهواتف مُنخفضة التكلفة.. «جوجل» تطلق تحديثاً جديداً لنظام التشغيل «أندرويد»
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تواصل-  وكالات

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تحديث جديد لنظام التشغيل أندرويد Go، والذي يوفر لتطبيق الكاميرا Camera G وظائف جديدة مثل الوضع الليلي وتسجيلات HDR على الهواتف الذكية منخفضة التكلفة.

ويعمل نظام التشغيل غوغل أندرويد Go على الهواتف الذكية المزودة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 غيغابايت، ومقارنة بنظام التشغيل غوغل أندرويد 11 العادي فإن التطبيقات على الموديلات منخفضة التكلفة تعمل بصورة أسرع بنسبة 20%، علماً بأن نظام التشغيل يشغل مساحة 270 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وأوضحت شركة جوجل، وفقًا لـ”وكالة الأنباء الألمانية”، أنه يمكن لأصحاب الهواتف الذكية منخفضة التكلفة الاستفادة من الوضع الليلي والتخلي عن استعمال فلاش LED، وبدلاً من ذلك يتم تسجيل مجموعة من الصور، التي يتم تجميعها في صورة واحدة أكثر إشراقاً ووضوحاً.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق الكاميرا تسجيل لقطات HDR، ولم تكشف الشركة الأمريكية أية بيانات بشأن التقنية المستخدمة، ولكن من المتوقع أن يتم دمج عدة صور مختلفة لزيادة النطاق الديناميكي المعروض بدرجة كبيرة.

وأشارت شركة غوغل إلى توافر الوضع الليلي على الهواتف الذكية منخفضة التكلفة مثل نوكيا 1.3 وويكو Y81 والعديد من الموديلات الأخرى، ومن المقرر طرح وظيفة HDR في وقت لاحق.

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