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جازان.. حارس مدرسة يُنقذ معلمات من حريق اندلع أثناء الدوام

جازان.. حارس مدرسة يُنقذ معلمات من حريق اندلع أثناء الدوام
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تواصل – فريق التحرير :

أنقذ حارس مدرسة بنات في منطقة جازان، منسوباتها من كارثة، إثر اندلاع النيران داخل غرفة مخزن الكهرباء الموجود بداخل سور مبنى المدرسة أثناء الدوام الرسمي يوم الأربعاء الماضي.

ووفقاً لـ “العربية نت” فقد ساهم حارس المدرسة في إخراج الأثاث المشتعل بالنيران خارج المخزن، وأخمد الألسنة الملتهبة، ومن ثم تم نقله للمستشفى بعد تعرضه لحروق في يده.

وقال حارس المدرسة الأولى الابتدائية للبنات “سعد ربيع”: “الحادث وقع خلال الدوام الرسمي للمدرسة، وأثناء تواجد المعلمات داخلها، حينها اكتشفت وجود حريق في غرفة الكهرباء، وشاهدت ألسنة النيران تتصاعد”.

وأضاف: “على الفور قمت بسحب الأثاث المشتعل إلى خارج مخزن الكهرباء لأبعده عن محول الكهرباء، واستطعت إخماد النيران قبل وصولها للمحول، وبعد ذلك تم نقلي إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر بعد إصابتي بحروق شديدة في اليد”.

وتابع : “قام مدير عام تعليم منطقة جازان بالاتصال بي والاطمئنان على سلامتي، وقدم لي الشكر على هذه المبادرة، في حين أنني أستعد لإجراء عملية بسبب ما تعرضت له من حروق شديدة خلال محاولتي إيقاف اشتعال النيران”.

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