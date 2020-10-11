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«صحة الرياض» تفعل العيادة المتنقلة لفحص «الجلوكوما» و«اعتلال الشبكية السكري»

«صحة الرياض» تفعل العيادة المتنقلة لفحص «الجلوكوما» و«اعتلال الشبكية السكري»
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تواصل – واس:

فعّلت “صحة الرياض” العيادة المتنقلة لفحص الجلاكوما واعتلال الشبكية السكري، وذلك في محافظات المنطقة.

وجرى إقامة عيادة في مستشفى القويعية، بمشاركة أطباء استشاريين في العيون من صحة الرياض بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، وعيادة في مستشفى شقراء العام بطاقم طبي استشاري عيون من صحة الرياض.

وبينت صحة الرياض أنه ستستأنف – بإذن الله – هذه الخطوة في مستشفى عفيف العام والزلفي والأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر ،بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية واستقطاب الكوادر الصحية المؤهلة في عيادات العيون لتعزيز التكامل بين المستشفيات بهدف خدمة المجتمع حيث جرى تحديد أجهزة الكاميرا الرقمية لفحص قاع العين (جهاز تصوير الشبكية) المتوفرة في مستشفيات خارج الرياض والاستفادة منها في الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، إضافةً إلى إنشاء وحدة عيون بأجهزة متكاملة في كل من مستشفى الملك خالد في الخرج، ومستشفى الملك خالد في المجمعة، ومستشفى القويعية العام، وكذلك توفير جهاز الأشعة المقطعية للعين في مستشفى الدوادمي، وجهاز الفاكو لجراحات الماء الأبيض في مستشفى حريملاء العام.

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