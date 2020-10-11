«الصحة» توضح علامات «الاكتئاب» وتكشف طرق علاجه

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وزارة الصحة أن الاكتئاب واحد من المشاكل التي يواجهها المجتمع ، ومن علاماته فقدان الاهتمام بما اعتاد الإنسان الاستمتاع به، وضعف الدافع الجنسي، والقلق وقت النوم.

وأوضحت الوزارة أن علامات الاكتئاب تضم أيضاً ضعف الشهية، وتعباً مستمراً وآلام في البدن، إضافة إلى سرعة البكاء مع الشعور المتواصل بالحزن .

وأشارت إلى أن الاكتئاب الخفيف يسبب شعوراً متواصلاً بالكآبة، والاكتئاب الشديد قد يدفع الإنسان لإيذاء نفسه، إذا لم يتم علاجه.

وقالت الوزارة إن العلاج يكون من خلال جلسات العلاج السلوكي المعرفي، أو علاج دوائي، أو علاج سلوكي معرفي بجانب الدوائي.