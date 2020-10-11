دراسة: ارتفاع معدل إصابات الرأس بين الأطفال في المملكة بسبب «حوادث السير»

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سجّلت دراسة حديثة ارتفاع معدل إصابات الرأس والوجه بين الأطفال جراء حوادث السير في المملكة، وذلك لعدم الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بمقاعد الأطفال داخل السيارة.

وبحسب دراسة تعد الأولى من نوعها محليا، أجراها باحثون بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية عام 2019 على عينة شملت 253 مصابا من عمر حديثي الولادة إلى عمر 16 سنة، فقد أظهرت أن 35% من الأطفال من سن حديثي الولادة إلى 5 سنوات يجلسون في المقعد غير الصحيح داخل السيارة، فيما يجلس 21% من الأطفال بالمقعد الأمامي، وتسببت هذه العوامل في تسجيل أخطر وأعلى الإصابات في الرأس للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة بنسبة 49.48%، بحسب “مكة”.

مقاعد السيارة للأطفال وأحزمة الأمان

من جهته، أوضح الدكتور سليمان الغنام رئيس قسم الصحة السكانية في المركز أن الوضع يستدعي مراقبة وتنفيذ إجراءات التدخل، وتنفيذ قوانين السلامة للحد من الإصابات المرتبطة بتلك الحوادث، لافتا إلى أن الاهتمام بإجراء الدراسة جاء لأن حوادث المركبات السبب الرئيس للوفاة بين الأطفال في السعودية، كما أن إصابات الرأس تعد سببا رئيسا للوفاة والعجز بين الأطفال.

وأضاف «تؤدي الإصابات غير المميتة بين الأطفال إلى إعاقات تؤثر على صحة السكان واستخدام الرعاية الصحية لفترات طويلة، إضافة لما تشكله من عبء ثقيل على الأهل، كما ويمكن منع إصابات الطفل أو التقليل منها بتنفيذ تدابير السلامة، مثل مقاعد السيارة للأطفال وأحزمة الأمان».