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رغم إصابته بـ«السرطان».. معلم يتابع الشرح لطلابه عبر «منصة مدرستي» أثناء سفره للعلاج

رغم إصابته بـ«السرطان».. معلم يتابع الشرح لطلابه عبر «منصة مدرستي» أثناء سفره للعلاج
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب أحد معلمي الصفوف الابتدائية أروع الأمثلة في الحرص على أداء مهامه التعليمية في أشد الظروف للمساهمة في بناء هذا الجيل رغم المعاناة والألم من مرض السرطان.

ويواصل المعلم علي بالحارث من مدرسة الملك فيصل الابتدائية في نجران تقديم عطائه من خلال التعليم عن بعد عبر منصة «مدرستي» رغم سفره بهدف العلاج من مرض سرطان الغدة الذي ألمّ به، بحسب “الوطن”.

وكان “بالحارث” قد أصيب بسرطان الغدة قبل خمس سنوات، وعُولج في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن يواصل علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث يباشر مهام عمله عن بُعد ليؤكد حرص الكادر التعليمي على أداء مهامهم في أشد الظروف وأصعبها.

من جهته، أوضح المتحدث باسم إدارة تعليم نجران جابر مدخلي أن ما قام به المعلم علي زايد بالحارث نموذج مشرف للمعلم المتفاني، ‏حيث لم يثنه مرضه بسرطان الغدة عن أداء رسالته السامية التي يستشعرها واجباً وطنياً قبل أن تكون واجباً وظيفياً فقرر التحامل على الألم ومواصلة رحلة التعليم عن بُعد عبر ‫منصة مدرستي‬ مع أبناءه الطلاب، مؤكداً أن ما قام به المعلم عمل نبيل جسد معاني التفاني والوفاء من خلال تأدية رسالة التعليم.

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