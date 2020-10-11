تواصل – فريق التحرير:

يتكرر كثيراً سؤال البعض عن حكم تناول الطعام الذي يسقط على السفرة.

ونشر الداعية عبدالله بن سعيد بافضل، فتوى للشيخ ابن عثيمين – رحمه الله- حول هذا الأمر استناداً لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الطعام الذي يسقط على السفرة داخل في قول الرسول ﷺ: (إذا سقطت لقمة أحدكم، فليأخذها وليُمِط ما بها من أذى، ولا يدعها للشيطان).

ويشير الحديث إلى جواز أخذ الطعام الذي يسقط على السفرة والنظر فيه إذا كان به أذى فليتم إزالته ثم يتناولها الشخص، حتى لا يدعها للشيطان.