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توقعات «الأرصاد» لطقس الأحد: سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الأحد: سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية على هذه المناطق
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تواصل – واس :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة وكذلك التأثير على أجزاء من منطقة تبوك ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تستمر درجات الحرارة بانخفاضها النسبي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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