الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية تدريس مادة التربية البدنية «عن بُعد» (فيديو)

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية تدريس مادة التربية البدنية «عن بُعد» (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم، خالد الصقعبي، آلية ممارسة أنشطة مادة التربية البدينة خلال عملية التعليم عن بعد.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” بقناة “روتانا خليجية”، أن ممارسة أنشطة مادة التربية البدنية عن بُعد تم الاستقرار عليها من خلال ورش عمل ودراسات متخصصة للوقوف على ما يمكن تقديمه في المادة.

وأشار إلى أنه تم تحوير الجانب العملي لممارسة التربية البدنية إلى الجانب النظري، وذلك خلال عملية التعليم عن بُعد التي أقرتها الوزارة خلال الفترة الحالية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكر أن مطالبات بعض أولياء الأمور بتقليص وإلغاء حصص التربية البدنية سوف تتقلص مع الوقت، خاصة بعد زيادة الوعي بأهميتها للطلاب.

مواد ذات صلة

متى ينصح بفحص العينين لدى الأطفال ؟.. «الصحة» توضح (فيديو)

متى ينصح بفحص العينين لدى الأطفال ؟.. «الصحة» توضح (فيديو)

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السابع

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السابع

«الراجحي» يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي.. وهذه أهدافها

«الراجحي» يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي.. وهذه أهدافها

«مدني بدر» يخمد حريقاً نشب في أحد الأسواق الشعبية.. ويكشف السبب (صور)

«مدني بدر» يخمد حريقاً نشب في أحد الأسواق الشعبية.. ويكشف السبب (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>