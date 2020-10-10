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«الخثلان» يوضح حكم استخدام السبحة أثناء خطبة الجمعة (فيديو)

«الخثلان» يوضح حكم استخدام السبحة أثناء خطبة الجمعة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم استخدام السبحة أثناء خطبة الجمعة.

وقال الشيخ الخثلان ردا على سؤال هل استخدام السبحة أثناء خطبة الجمعة يدخل في حكم مس الحصى: “نعم يعتبرفي حكم مس الحصى، والمطلوب من المسلم أن يستمع إلى الخطبة، وأن ينصت وأن يقبل على اسمتاع الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (من مس الحصى فقد لغى).

وختم الشيخ الخثلان بقوله “لا فرق بين مس الحصى ومس السبحة والمطلوب من المسلم في الخطبة أن يكون منصتا لا يمس المصحف ولا الحصى ولا الجوال إلى أن تنتهي الخطبة”.

 

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