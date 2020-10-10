«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السابع

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السابع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الدروس تُبث مباشرة من الساعة 3 عصراً، ويُعاد البث طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (اضغط هنا).

كما نشرت وزارة التعليم، جدولدروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السابع والمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/869gWEdgjI — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 10, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/9NNXq7dxgn — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 10, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/o98Sovxgcg — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 10, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/I0h1v93roi — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 10, 2020