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«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السابع

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السابع
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السابع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الدروس تُبث مباشرة من الساعة 3 عصراً، ويُعاد البث طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (اضغط هنا).

كما نشرت وزارة التعليم، جدولدروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السابع والمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.

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