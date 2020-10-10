هل يمكن لمتعافي «كورونا» تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة عبر “تويتر” أنه يمكن للمتعافي من فيروس كورونا تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بعد استقرار حالته الصحية.

وتستهدف هذه الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا ومختلف فئات المجتمع.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أطلقت في وقت سابق حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.