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متى ينصح بفحص العينين لدى الأطفال ؟.. «الصحة» توضح (فيديو)

متى ينصح بفحص العينين لدى الأطفال ؟.. «الصحة» توضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على ضرورة إجراء فحص دوري للعينين ، وخاصة للمرضى الذين يعانون من داء السكري.

 وأوضحت الوزارة في مقطع توعوي نشرته “صحة الشرقية” على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن 80 % من حالات فقدان البصر سببها إهمال صحة العينين.

 وأكدت الوزارة أنه من الضروري فحص أعين الأطفال في مراحل العمر ابتداء من سن 6 أشهر و3 سنوات و6 سنوات.

 ونصحت الوزارة المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط العين بضرورة الالتزام بالقطرات، التي أوصى بها الطبيب المعالج.

 

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