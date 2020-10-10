متى ينصح بفحص العينين لدى الأطفال ؟.. «الصحة» توضح (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:
شددت وزارة الصحة على ضرورة إجراء فحص دوري للعينين ، وخاصة للمرضى الذين يعانون من داء السكري.
وأوضحت الوزارة في مقطع توعوي نشرته “صحة الشرقية” على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن 80 % من حالات فقدان البصر سببها إهمال صحة العينين.
وأكدت الوزارة أنه من الضروري فحص أعين الأطفال في مراحل العمر ابتداء من سن 6 أشهر و3 سنوات و6 سنوات.
ونصحت الوزارة المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط العين بضرورة الالتزام بالقطرات، التي أوصى بها الطبيب المعالج.
متى يتم فحص العينين؟👀📝#اليوم_العالمي_للإبصار#صحة_الشرقية
— صحة الـشرقية (@moh_eastern)October 10, 2020