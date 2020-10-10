توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ونشاط للرياح على 8 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، وكذلك التأثير على أجزاء من منطقة تبوك ومكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة. في حين تستمر درجات الحرارة في انخفاضها النسبي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، وأدنى درجة حرارة 14 درجة مئوية في أبها.