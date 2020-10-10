الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«النيابة»: 4 إجراءات لتقويم المتهم حال الاشتباه بمرضه نفسياً أو عقلياً

«النيابة»: 4 إجراءات لتقويم المتهم حال الاشتباه بمرضه نفسياً أو عقلياً
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت النيابة العامة، 4 تقويمات نفسية وعقلية ، للتأكد من صحة المتهم المشتبه به بجريمة جنائية دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي أمام المحكمة المختصة.

أكدت النيابة، في بيان لها  عبر “تويتر”، أن الصحة النفسية لدى المتهم تتمتع بضمانات تقويم حال الاشتباه باعترائه مرضا نفسياً أو عقلياً لتحديد مسؤوليته الجنائية ومدى قيام أحد موانع المسؤولية الجنائية بحقه،دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي أمام المحكمة المختصة

وأوضحت النيابة أن التقويمات الأربعة تشمل ما يلي:

– تقويم حالة الشخص في تقرير مفصل، معتمد ويشتمل على حالته وقت وقوع الجريمة، ومدى تحمله المسؤولية، وقت ارتكاب الجريمة، والخطة العلاجية المقترحة.

– يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة، المشتبه في أن لديه مرض أو لديه تخلفا عقليا، بالبقاء في المنشأة العلاجية، النفسية، لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.

– يدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة، والمشتبه أن به مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا، إلى المنشأة العلاجية، النفسية المحددة في الفقرة ” أ” من هذه المادة، في مدة لا تزيد عن 7 أيام، من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق.

– تقويم حالة الشخص المتهم، بارتكاب جريمة، والمشتبه أن به مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا ، في مدة لا تتجاوز 30 يوما، قابلة للتجديد بناء على اللجنة المشار إليها، في الفقرة “أ” من هذة المادة، وموافقة من طلب إجراء التقويم، بحسب الأحوال ” القاضي- أو عضو النيابة العامة المختص” ويرسل التقويم إلى الجهة التي الجهة التي طلبته خلال هذة المدة، ويجوز تمديدها لمدة “تسعين” يوما، آخر مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي و في جميع الأحوال، لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.

الصورة

مواد ذات صلة

هل يشمل التأمين الصحي تكاليف الحالات النفسية؟.. «مجلس الضمان» يجيب

هل يشمل التأمين الصحي تكاليف الحالات النفسية؟.. «مجلس الضمان» يجيب

“النيابة العامة”: السجن 64 عاماً للمتورطين بقضية سرقة صراف حي الجزيرة بالرياض

“النيابة العامة”: السجن 64 عاماً للمتورطين بقضية سرقة صراف حي الجزيرة بالرياض

النيابة العامة توضح عقوبة انتحال صفة «المحامي»

النيابة العامة توضح عقوبة انتحال صفة «المحامي»

مصونة بضمانات عالية.. «النيابة» تحدد ضوابط مراقبة المراسلات والمحادثات الهاتفية

مصونة بضمانات عالية.. «النيابة» تحدد ضوابط مراقبة المراسلات والمحادثات الهاتفية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>