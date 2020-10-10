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هذا ما يحدث في بعض محطات الوقود.. غش وسرقة والتشهير مصير المخالفين

هذا ما يحدث في بعض محطات الوقود.. غش وسرقة والتشهير مصير المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

يشكو بعض العملاء من عمليات غش داخل محطات الوقود، ومن أمثلة هذه العمليات خلط الوقود بالماء أو الديزل أو التلاعب بالأسعار أو عداد ماكينة تعبئة الوقود.

ونشرت “الإخبارية”، تقريرا مصورا رصدت من خلاله بعض شكاوى المواطنين من عمليات غش الوقود بالماء أو الديزل أو التلاعب في الأسعار.

كذلك من  أمثلة الغش التلاعب بعداد مضخة الوقود بمعنى أنه يظهر على لوحة العداد 20 لتراً، بينما في الواقع يتم تعبئة السيارة بـ 19 أو 18 لتر مثلا.

وكانت وزارة التجارة قد عاقبت أحد العمالة الوافدة بالغرامة والتشهير والإبعاد عن المملكة بسبب الغش في الوقود وخلطه بمواد أخرى.

وأكدت وزارة التجارة على أهمية وجود الملصق الأخضر داخل محطات الوقود للتأكيد على أنها مطابقة للمواصفات القياسية.

 

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