نصراني زوجته مُسلمة تعجّب من «آية الذباب» فكانت سببًا في هدايته (فيديو)

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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ فهد بن صالح العموش، نائب رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالشقا ، مدى عظمة القرآن الكريم وتأثيره في قلوب غير المسلمين.

 وروى الشيخ العموش خلال استضافته في برنامج “ديوانية المدينة” على شبكة المجد الفضائية قصة امرأة نصرانية من الولايات المتحدة الأمريكية أسلمت بعدما أمدتها زميلتها المسلمة في العمل بالكتب الإسلامية ، وبعد عامين أسلمت المرأة وتوجهت إلى المركز الإسلامي لنطق الشهادتين ثم أعطوها نسخة مترجمة من القرآن الكريم.

وأشار الشيخ العموش إلى أن زوج المرأة النصرانية كان عالماً في الكيمياء ويعد ثامن رجل على مستوى الولايات المتحدة في هذا العلم، وتابع أن المراة بعد إسلامها حذرت زوجها من مس القرآن الكريم لكونه ليس مسلماً، ووضعت كتاب الله في مكان أمين بمنزلها.

وروي الشيخ قصة حدثت بين الزوجة المسلمة وزوجها أدت إلى وقوع خلاف بينهما فأتى الزوج بالقرآن وبدأ يتصفحه لكى يغيظها ففتح المصحف على قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ”.

ثم تابع الشيخ رواية قصته لافتاً أن ذلك الرجل العالم تعجب من معجزة ذكر القرآن الكريم لحقيقة علمية هي أن الذبابة عندما تلتقط شيء يتحول فوراً إلى الدم ، فقال الرجل هذا تخصصي ، وكيف وصل هذا الكتاب لذلك العلم، وأدى ذلك إلى اقتناع الرجل بإعجاز القرآن وأنه جاء من عند إله خالق يخاطب به الناس جميعاً ثم توجه الرجل إلى المركز الإسلامي ليشهر إسلامه بعد تلاوة هذه الآية المباركة.

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