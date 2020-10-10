أبرزها الإطاحة بعصابة السطو على المتاجر.. «الأمن العام» يستعرض جهوده خلال أسبوع

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مديرية الأمن العام عن بعض جهودها الأسبوع الماضي، والتي قادت للقبض على عدد من المواطنين والمقيمين تورطوا في ارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات.

وأوضح الأمن العام في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” أن أبرز الجرائم، تمثلت في الإطاحة بتشكيل عصابي من 9 أشخاص بالرياض، (7 تشاديين و2 سودانيين) من مخالفي نظام الاقامة تورطوا بجرائم سلب وسطو وسرقة المتاجر بكسر واجهاتها.

وأضاف الأمن العام أن التشكيل العصابي تورط في نهب خزائن المتاجر، وترصد عملاء البنوك ومندوبي التحصيل وتهديدهم بالأسْـلحة البيضاء وسلبهم المال، وانتحال صفة رجال الأمن ، بالإضافة إلى تحويل الأموال بطرق غير مشروعة، حيث بلغت قيمة مسروقاتهم أكثر من 4 ملايين ريال.

كما ضبط الأمن ثلاثة مخالفين، اثنين من الجنسية الباكستانية وآخر من الجنسية الإثيوبية لارتكابهم جرائم سلب تمثلت باستدراج سائقي مركبات الأجرة بالرياض والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

وتم ضبط مواطن ارتكب عددا من القضايا الجنائية بالخرمة تمثلت بترويج المخدرات وإطلاق النار على رجال الأمن.

وتمكن العام من القبض على مقيم في مكة المكرمة قام بتقييد ابنته واعتدى عليها بالضرب ووثق ذلك بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.