المسند: الشمس تغرب اليوم ولن تشرق إلا بعد 143 يوماً على هذا المكان

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كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن ظاهرة كونية تحدث اليوم في شمال جزيرة قرينلاند، التي تعد من أكبر جزر العالم، وهي أن الشمس ستغيب عنها ولن تشرق إلا في الثاني من شهر مارس المقبل.

وأعاد “المسند” نشر تغريدة له ، كان قد نشرها مسبقاً في نفس تاريخ اليوم من عام سابق ، على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: (اليوم تغرب الشمس ولن تشرق، إلا بعد 143 يوماً، أي في 2 مارس وذلك في شمال جزيرة قرينلاند).

وتابع معلقا بقوله تعالى (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ).

وجزيرة ” قرينلاند” من أكبر الجزر الموجودة في العالم، ، ولكن من حيث الكثافة السكانية لا يوجد سكان كثيرون فيها لصعوبة العيش عليها.