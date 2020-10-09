في يوم واحد.. تسجيل 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا عالمياً

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الجمعة، بزيادة أكثر من 350 ألف حالة في يوم واحد.

وقالت المنظمة: إنه حتى الآن يوجد ما مجموعه 3,6361054 حالة إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن مسؤولي المنظمة قالوا إن هذا يمثل عددًا أقل.

وأبلغت الصحة العالمية عن 6339 حالة وفاة جديدة، الجمعة، ليصبح مجموع الوفيات 1056186 حالة وفاة حتى الآن في الوباء.

يأتي هذا في وقت كان العدد القياسي الذي سجلته جامعة جونز هوبكنز خلال يوم واحد، 361019 حالة على مستوى العالم في 24 سبتمبر الماضي.