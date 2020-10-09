استشاري يوضح أهمية اختبارات وظائف الرئتين لـ«مرضى الصدر»

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أكد استشاري طب الأطفال الدكتور باسم كردي، أن اختبارات وظائف الرئتين مثل spirometry من أهم الاختبارات في طب الصدرية، وذلك لتشخيص الحالة بصورة سليمة وعدم فقدان وقت أكبر في العلاج دون معرفة الحالة المرضية بشكل دقيق.

وأشار استشاري طب الأطفال خلال تغربدة له بموقع تويتر، إلى أن مُختلف الجهات الطبية العلمية توصى بهذه الاختبارات لتشخيص ومتابعة الكثير من الأمراض مثل الربو و حساسية الصدر والانسداد الرئوي المزمن وغيرها.

وأضاف أنه في حال الأطفال يمكن عمله من عمر ٥ سنوات، حيث إنه مهم عمله لتأكيد التشخيص وتقييم الاستجابة للعلاج.

فيما نصح “كردي”بتشخيص مختلف الأمراض وفق هذا التدرج في القيام بالتحاليل / الاختبارات:(اختبارات وظائف الرئتين المختلفة – أشعة الصدر السينية – أشعة الصدر المقطعية – تحاليل الدم المختلفة – منظار الرئة – خزعة الرئة).

وتابع:حالات عديدة تسمى حساسية صدر/ربو دون استجابة جيدة للعلاجات إلى سنوات ومع المراجعة والاختبارات نكتشف أنها: – تليف كيسي – خلل الحركة الهدبية – التهاب الشعيبات الطامس – جسد غريب/شرقة بطعام في الرئتين – خلل وظيفي لحركة الحبال الصوتية – ارتجاع معدي مريئي – ارتخاء القصبة الهوائية.